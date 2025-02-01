Російські війська нанесли удар по інтернату в Суджі, де перебували літні люди – комендатура

Школа-інтернат у місті Суджа Курської області, де утримувалися, зокрема, літні люди, зазнав удару з боку російських військ у суботу ввечері, 95 людей опинилися під завалами, повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

"Сьогодні, 1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили Російської Федерації таки нанесли удар по школі-інтернату міста Суджі. 95 людей опинилось під завалами. З-під завалів чути стогін і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - сказав Дмитрашківський у відеозверненні, опублікованному на Facebook-каналі "ТРО Медіа".

Він не уточнив, чи є внаслідок удару загиблі та скільки людей постраждали.