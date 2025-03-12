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14:44 12.03.2025

Секретар комітету з питань нацбезпеки Костенко: Інформації, що українські війська повністю вийшли з Суджі немає

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Секретар комітету з питань нацбезпеки Костенко: Інформації, що українські війська повністю вийшли з Суджі немає

Інформації, що українські війська  повністю вийшли з Суджі (Курська область РФ) зараз не має, але є інформація, що ворог на деяких напрямках у цьому регіоні зайшов на територію України, заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція “Голос”).

“Я з ранку розмовляв з бійцями, які там знаходяться, вони не підтверджують нашого повного виходу з Суджі. Є інформація, що росіяни зайшли в певну частину, продовжуються бої,  росіяни там контролюють певну  територию, яка там за річкою знаходиться, але інформації про те, що  наші повністю вийшли з Суджі, станом на 2 години назад, в мене немає,”- сказав Костенко на брифінгу у середу, відповідаючи на запитання агентства “Інтерфакс-Україна”.

Він підтвердив, що ситуація на Курщині складна і “це дійсно правда”.

“І зараз наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію, або задіючи нові резерви, нові війська. Але противник продовжує тиснути. В тому числі є інформація, що він там на деяких напрямках зайшов на територію України та намагається утримувати вже наші території (якщо ми подивимося на карту, то це з лівого флангу) для того, щоб перерізати нам логістику” - розповів Костенко.

Теги: #костенко #курська_область #суджа

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