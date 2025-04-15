Інтерфакс-Україна
Події
10:55 15.04.2025

У ЦПД спростували дезінформацію щодо 4,8 тис. загиблих у Курській області військових з інших країн

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У ЦПД спростували дезінформацію щодо 4,8 тис. загиблих у Курській області військових з інших країн

Джерелом заяв про нібито 4,8 тис. військовослужбовців з інших країн, які загинули під час військової операції в Курській області (РФ), є російські пропагандисти, ці заяви безпідставні, оскільки вони посилаються на дані платформи, яка не публікувала відповідні дані, йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в телеграм у вівторок.

"Пропагандисти заявляють, що буцімто з літа 2024 року на Курщині загинув 4 781 військовий з Польщі, Грузії, Колумбії, Франції, Німеччини, Великої Британії, США, Австралії та Японії. Джерелом цієї так званої "статистики" російські ресурси вказують німецьку онлайн-платформу, яка спеціалізується на зборі та візуалізації даних.  Насправді компанія не проводила подібних досліджень, поширюваних ru-пропагандистами матеріалів немає на її сайті чи сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД пікреслюють: метою розповсюдження таких фейків є виправдання збройної агресії РФ проти України внутрішній аудиторії та аргументація, чому війна проти України триває вже три роки, а також щоб викликати антивоєнні настрої в європейських країнах.

 

Теги: #дезінформація #війна #цпд #курська_область

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