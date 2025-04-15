Інтерфакс-Україна
Події
17:01 15.04.2025

Уражено ППД 448-ї ракетної бригади РФ, що завдала удару по Сумах у неділю - Генштаб

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Уражено ППД 448-ї ракетної бригади РФ, що завдала удару по Сумах у неділю - Генштаб

Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курський області, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у вівторок.

"Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України. Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів", - йдеться в повідомлені у Телеграмі.

Результати удару уточнюються.

Наголошується, що кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії рф проти нашої країни", - акцентували у Генштабі.

Теги: #курська_область #генштаб #ппд_448_ракетна_бригада_рф

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