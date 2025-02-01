В інтернаті Суджі перебували місцеві жителі, які готувалися до евакуації

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російська сторона володіла інформацією, що в будівлі школи-інтернату в місті Суджа Курської області перебувають місцеві жителі, серед яких жінки та діти, виключно цивільні особи, тим не менше російські війська все одно нанесли по ній удар, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у суботу ввечері.

"На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти. Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих", - йдеться на сторінці Генштабу в Телеграм.

Не повідомляється, чи є внаслідок удару загиблі та скільки людей постраждали.

Удар був нанесений о 16:54 керованою авіаційною бомбою.

"Удару завдано цілеспрямовано… Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян. За кожен воєнний злочин терористи обов’язково понесуть відповідальність", - наголосили в Генштабі.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару по школі-інтернату в Суджі, де утримувалися, зокрема, літні люди, 95 людей опинилися під завалами.

"З-під завалів чути стогін і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.