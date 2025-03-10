Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю (РФ) перебуває під контролем Сил оборони України, заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, працюючи в операційній зоні угруповання військ "Курськ".

"Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", - написав він у Facebook в понеділок.

Головком зазначив, що низка населених пунктів на лінії кордону, "назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує - вони зруйновані вогневим впливом агресора".

Він підкреслив: незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі й техніці. За його словами, лише районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти.

"Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони", - зазначив Сирський.

Він також поінформував, що на місці прийняв рішення щодо посилення українського угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.