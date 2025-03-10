Події

16:56 10.03.2025

Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

1 хв читати
Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю (РФ) перебуває під контролем Сил оборони України, заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, працюючи в операційній зоні угруповання військ "Курськ".

"Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", - написав він у Facebook в понеділок.

Головком зазначив, що низка населених пунктів на лінії кордону, "назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує - вони зруйновані вогневим впливом агресора".

Він підкреслив: незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі й техніці. За його словами, лише районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти.

"Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони", - зазначив Сирський.

Він також поінформував, що на місці прийняв рішення щодо посилення українського угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.

Теги: #курська_область #сирський #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 10.03.2025
Сирський: У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід

Сирський: У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід

11:14 10.03.2025
Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

12:29 07.03.2025
Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

09:41 07.03.2025
На Курщині противник має успіхи – DeepState

На Курщині противник має успіхи – DeepState

16:52 06.03.2025
Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби

Російська авіація завдала 18 ударів по Курській області з початку доби

15:09 03.03.2025
На час розслідування трагедії на полігоні на Дніпропетровщині від службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки та командира військової частини - Сирський

На час розслідування трагедії на полігоні на Дніпропетровщині від службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки та командира військової частини - Сирський

23:20 28.02.2025
Сирський: Наша сила – в єдності

Сирський: Наша сила – в єдності

15:14 28.02.2025
Повідомлено про підозру двом інспекторам Сумської митниці: за їх сприяння підприємство ухилилось від платежу на 19,5 млн грн

Повідомлено про підозру двом інспекторам Сумської митниці: за їх сприяння підприємство ухилилось від платежу на 19,5 млн грн

13:03 28.02.2025
Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

Прориву ворога на Сумщині не відбулося, тривають бої – ЦПД при РНБО

09:38 27.02.2025
Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ

Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

Уночі збито 130 зі 176 ворожих БпЛА, 42 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

ОСТАННЄ

Рубіо прибув до Саудівської Аравії для участі в переговорах з Україною

Пропускні операції на вантажному напрямку пункту "Шегині" сповільняться 11 березня

УКФ в партнерстві з 3 ОШБр запустили грантовий конкурс "Культурний штурм"

На п'яти найбільших пунктах пропуска запущена окрема "єЧерга" для порожнього і завантаженого транспорту

Міносвіти: 61 український університет увійшов до рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Перед Великодніми святами на внутрішньому ринку активізувався попит на молочні консерви - аналітики

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

З початку доби активніше всього росіяни атакують на торецькому напрямку– Генштаб ЗСУ

Наступний саміт щодо України відбудеться у Великій Британії у суботу - ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА