Події

15:51 12.03.2025

Ворог намагається прорвати кордон на Сумщині, але його знищують підрозділи Сил оборони України – Демченко

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Ворог намагається прорвати кордон на Сумщині, але його знищують підрозділи Сил оборони України – Демченко
Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни намагаються прорвати кордон на Сумщині, але їх знищуюєть прикордонники та інші підрозділи Сил оборони України, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Намагаючись витіснити Сили оборони України з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій на позиції українських воїнів. Вони прагнуть здійснити оточення наших сил, які перебувають в Курській області, або ж перерізати логістичні шляхи. Зараз фіксується спроба переходу кордону маленькими штурмовими групами ворога по два-три військовослужбовці, інколи по п'ять, які мають завдання максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичитися, закріпитися й розширити зону бойових дій", – уточнив він під час включення на телемарафоні "Єдині новини".

За словами речника, проте успіху росіяни не мають, лише за минулу добу близько 20 військовослужбовців РФ було знищено.

Теги: #демченко #кордон #сумщина

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