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10:54 28.02.2025

Угода про корисні копалини між Україною та США готова, її підпишуть президенти – Бессент

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Угода про корисні копалини між Україною та США готова, її підпишуть президенти – Бессент

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполучними Штатами готова, її мають підписати президенти обох країн, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. 

"Вона (угода - ІФ-У) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого) очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", — заявив Бессент в ефірі Fox Business.

Він наголосив на важливості угоди, зазначивши, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого.

"Угоду укладено. Завтра Сполучені Штати та Україна підпишуть стратегічне економічне партнерство, яке принесе користь як американським платникам податків, так і українському народу", - написав він у соціальній мережі Х, додавши відео своїх відповідей Fox Business.

За словами міністра фінансів США, угода показує американському народу переваги для Вашингтона і те, що вона "усуває можливість будь-якого корупції з використанням найкращих американських практик".

В свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Угода про корисні копалини міститиме ще дві додаткові: інвестиційно-економічну та про гарантії безпеки.

Економічна угода деталізуватиме механізм інвестицій, розподіл прибутків та фінансові зобов'язання; а Угода про гарантії безпеки передбачатиме постачання зброї, мілітарні інвестиції тощо, заявив він телеканалу «24 канал».

Ще один компонент, який обговорюють наші європейські партнери, – миротворчі контингенти, додав Подоляк.

Теги: #корисні_копалини #угода #сша

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