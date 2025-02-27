Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у п'ятницю для підписання угоди

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні у п'ятницю вранці, щоб підписати угоду про співробітництво.

"Президент Зеленський приїде до мене в п’ятницю, вранці в п’ятницю. І ми підпишемо справді дуже важливу угоду для обох сторін. Тому що це дійсно приведе нас у ту країну (Україну – ІФ-У). Ми будемо працювати там, де працює багато людей. Тож у цьому сенсі дуже добре… Ми матимемо хороші справи з рідкоземельними елементами та іншими речами, які потрібні нашій країні. І ми дуже переконували, і ми з нетерпінням чекаємо нашої розмови", - сказав Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером у четвер у Вашингтоні.

Раніше на запитання ЗМІ щодо того, чи він досі вважає Зеленського "диктатором", як він назвав його кілька днів тому, президент США відповів: "Я не можу повірити, що я це сказав".

Під час прес-конференції Трампа також спитали про перспективу розміщення миротворчого контингенту в Україні. Він пов'язав це з укладанням угоди.

"Ви говорите про миротворчі сили. Ми повинні спочатку укласти угоду. Прямо зараз ми домовимося. У нас є Росія, ось Україна, я думаю, що ми дуже просунулися. І Росія грає дуже добре, представляючи Стіва Віткоффа… Я вважаю, що ми дуже добре підійшли до угоди", - сказав Трамп.

В ході прес-конференції Трамп відзначив їх спільну рису з Стармером - любов до своїх країн. Стармер відзначив, що Америка має активне сальдо торгівлі з Великою Британією.

При цьому президент США назвав зв’язки з ЄС "не дуже хорошими" і згадав подання до суду на американські компанії. "Нам не подобається те, як вони ставляться до наших компаній… Я б не сказав, що це хороші стосунки", - сказав Трамп, погрозивши запровадити мита щодо ЄС.