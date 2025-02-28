Зеленський дасть інтерв'ю Fox News після зустрічі з Трампом – ЗМІ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський дасть інтерв'ю кореспонденту Fox News Брету Баєру після зустрічі з президентом Дональдом Трампом у п’ятницю в Білому домі, повідомляє The Hill.

"Інтерв'ю Баєра із Зеленським заплановано на ефір у "Спеціальному репортажі" Fox News о 18:00 п'ятниці", - вказується у повідомленні.

Очікується, що інтерв’ю буде зосереджено на "зустрічі, зусиллях, які тривають для припинення російсько-української війни, та інших новинах дня".

За повідомленням ЗМІ, зустріч Зеленського з Трампом має розпочатися у п’ятницю близько 18:00 за Києвом. Заплановані також підписання "Угоди про надра", заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.