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08:58 09.03.2025

Маск заявив, що українська оборона не витримає вимкнення Starlink

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Маск заявив, що українська оборона не витримає вимкнення Starlink

Член адміністрації Трампа, мультимільярдер Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він вимкне українцям Starlink.

"Я буквально викликав Путіна на двобій за Україну, і моя система Starlink є кістяком української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув", - написав Маск, власник SpaceX, якій належить мережа Starlink, на платформі X.

"Мене нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. Кожен, кому це дійсно не байдуже, хто дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася", - додав Маск.

Як повідомлялося, ЄС вивчає можливість замінити супутники інтернет-зв'язку Starlink шляхом розміщення в Україні аналогів французької Eutelsat Communications SA, яка управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після SpaceX.

Чутки про вимкнення корпорацією SpaceX Starlink, які використовує Україна, спростовував віце-прем'єр і міністр цифризації Польщі Кшиштоф Гавковський, який анонсував закупівлю наступної партії у 5 тис. терміналів для України.

Теги: #starlink #маск #заява

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