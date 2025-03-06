ЄС може замінити Starlink в Україні аналогами від французької Eutelsat Communications

Євросоюз (ЄС) вивчає можливість замінити супутники інтернет-зв'язку Starlink шляхом розміщення в Україні аналогів французької Eutelsat Communications SA, яка управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після SpaceX, повідомило агентство Bloomberg в четвер.

Як зазначило агентство, представники Eutelsat Communications SA підтвердили, що ведуть перемовини з Європейським Союзом про заміну Starlink в Україні.

"Сьогодні всі запитують нас: "Чи можете ви замінити велику кількість терміналів Starlink в Україні?". І ми розглядаємо цю можливість", - наводяться слова головної виконавчої директорки Eutelsat Єви Бернеке.

В інтерв'ю Bloomberg TV у четвер Бернеке розповіла, що у перемовинах обговорюється постачання як військових, так і стандартних терміналів. За її словами, компанії знадобиться "кілька місяців" щоб забезпечити постачання в Україну 40 тис. терміналів – приблизно стільки Starlink наразі використовується в країні.

За словами Бернеке компанія вже працює в Україні і має тисячі терміналів, але не всі з них підключені до мережі. Водночас вона зазначила, що компанія потребуватиме фінансової та логістичної підтримки для швидкого збільшення кількості терміналів в Україні.

Речник Єврокомісії Томас Регньє в коментарі Bloomberg підтвердив, що перемовини з представниками галузі тривають.

"Комісія визнає стратегічну важливість суверенного, безпечного і надійного європейського супутникового зв'язку", - сказав він.

Зі свого боку агентство зазначає, що продукцію Eutelsat не можна прямо порівнювати з продукцією Starlink. До того ж, термінали не такі дешеві і мобільні, як ті, що пропонує компанія Ілона Маска.

За його даними, мережа OneWeb від Eutelsat налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 км над Землею. 7 000 супутників Starlink знаходяться нижче, на висоті 550 км. Нижча орбіта означає, що для покриття земної кулі потрібно більше супутників, і вони мають менший термін служби, але це також призводить до швидшого з'єднання і краще підходить для зв'язку.

Дослідник компанії Enders Analysis Хеміш Лоу в коментарі Bloomberg заявив про те, що можуть пройти роки, перш ніж Eutelsat зможе забезпечити українських військових зв'язком на рівні з послугою, яку надає Starlink.

Агентство Bloomberg нагадало, що канадська провінція Онтаріо вже розірвала контракт із супутниковою мережею Starlink. Також, за інформацією його джерел, уряд Італії все більше сумнівається щодо укладання угоди зі SpaceX на суму EUR1,5 млрд ($1,6 млрд). Бернеке в інтерв'ю Bloomberg підтвердила, що Eutelsat веде переговори з Італією щодо забезпечення безпечного супутникового зв'язку.

Зазначається, що на тлі обговорень в ЄС збільшення витрат на оборону і можливої заміни Starlink в Україні акції Eutelsat різко здорожчали. За даними Euronext, якщо ще наприкінці лютого вони котирувалися по EUR1,21 за штуку, то в цей четвер курс досягав EUR9,30, а наразі становить EUR6,75.

Eutelsat Communications SA - французька компанія, яка управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після Starlink. Спеціалізується на супутникових телекомунікаціях. Надає послуги супутникового зв'язку включно з телевізійним мовленням, широкосмуговим інтернетом та іншими телекомунікаційними рішеннями для різних регіонів світу, зокрема Європи, Близького Сходу, Африки та Азії.

Згідно з даними на сайті компанії, вона працює в Україні, надаючи послуги супутникового зв'язку для телевізійного мовлення, інтернету та інших комунікаційних потреб. Зокрема, Eutelsat підтримує трансляції українських телеканалів через свої супутники, що дозволяє охопити широку аудиторію як в Україні, так і за її межами.

Під час російсько-української війни Eutelsat також надавав підтримку Україні, зокрема через супутникові послуги для забезпечення зв'язку та інформаційної безпеки.

Раніше повідомлялося, що провайдер супутникового інтернет-зв'язку Starlink підтвердив продовження надання послуг в Україні та спростував інформацію про їх можливе припинення.

Термінали супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска для України придбала Польща, яка продовжує платити за них абонентську плату.

Агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що американські перемовники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, порушили питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що Україна має альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink, водночас висловив впевненість, що вимкнення Starlink не станеться.

Після цього Маск спростував заяви ЗМІ про можливе відключення Starlink у разі, якщо Україна не підпише угоду про постачання корисних копалин.