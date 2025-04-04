Інтерфакс-Україна

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20:19 04.04.2025

Німеччина профінансувала Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Eutelsat, яка є альтернативою Starlink

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Німеччина профінансувала Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Eutelsat, яка є альтернативою Starlink

ФРН профінансувала доступ України до супутникової інтернет-мережі, що експлуатується французькою компанією Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink Ілона Маска, повідомляє у п'ятницю агентство Reuters.

Як повідомила генеральний директор Eutelsat Єва Бернеке, компанія надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні вже близько року через німецького дистриб'ютора також вона сказала, що проект фінансується урядом Німеччини, але відмовилася коментувати його вартість.

За словами Бернеке, в Україні налічується менше тисячі терміналів, які підключають користувачів до мережі Eutelsat, що є невеликою часткою від приблизно 50 тис терміналів Starlink, які, за її словами, є в Україні, але вона очікує, що ця цифра зросте.

"Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 тис до 10 тис терміналів", - сказала вона, додавши, що це може статися "протягом декількох тижнів". На запитання, чи фінансуватиме Німеччина це додаткове фінансування, прес-секретар Eutelsat Джоанна Дарлінгтон відповіла, що це питання знаходиться в процесі обговорення.

"Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля", - сказав Дарлінгтон.

Раніше повідомлялось, що у березні ЄС вивчав можливість замінити супутники інтернет-зв'язку Starlink шляхом розміщення в Україні аналогів французької Eutelsat Communications SA, яка управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після SpaceX.

Eutelsat Communications SA - французька компанія, яка управляє другим за величиною портфелем низькоорбітальних супутників після Starlink. Спеціалізується на супутникових телекомунікаціях. Надає послуги супутникового зв'язку включно з телевізійним мовленням, широкосмуговим інтернетом та іншими телекомунікаційними рішеннями для різних регіонів світу, зокрема Європи, Близького Сходу, Африки та Азії.

Згідно з даними на сайті компанії, вона працює в Україні, надаючи послуги супутникового зв'язку для телевізійного мовлення, інтернету та інших комунікаційних потреб. Зокрема, Eutelsat підтримує трансляції українських телеканалів через свої супутники, що дозволяє охопити широку аудиторію як в Україні, так і за її межами.

Під час російсько-української війни Eutelsat також надавав підтримку Україні, зокрема через супутникові послуги для забезпечення зв'язку та інформаційної безпеки.

 

Теги: #фрн #eutelsat_communications

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