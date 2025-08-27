Інтерфакс-Україна
Події
19:36 27.08.2025

Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

1 хв читати
Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

Кабінет міністрів Німеччини дав згоду на законопроект про призов до Бундесверу (збройні сили ФРН) на добровільній основі, повідомляють у середу західні ЗМІ.

Даний законопроект повинен бути прийнятий Бундестагом.

Ініціативу намагаються реалізувати у зв'язку з планами міністерства оборони Німеччини збільшити до початку 2030-х років чисельність збройних сил з 180 тис. до 260 тис. осіб, у тому числі з метою "відповідності новим стандартам НАТО".

Згідно із законопроектом, норми призову будуть щорічно підвищуватися: від 20 тис. осіб у 2026 році до 38 тис. у 2030 році. У разі невиконання плану уряд може повернути військову повинність, дію якої призупинили у 2011 році.

Також у військовому відомстві висловили надію, що в разі набрання законом чинності кількість резервістів - 100 тис. осіб у 2025 році - збільшиться вдвічі.

У Міноборони також сподіваються, що частина резервістів згодом захоче вступити на дійсну військову службу.

"Чисельність Бундесверу необхідно збільшити. Необхідність у цьому диктує міжнародна ситуація, і перш за все, дії з боку Росії", - цитують ЗМІ міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з прес-конференції.

У червні Пісторіус заявляв, що Бундесвер повинен наростити чисельність службовців на 60 тис. осіб - приблизно на третину від нинішнього складу в 182 тис. осіб.

Теги: #законопроєкт #армія #фрн #добровольці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 27.08.2025
Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

16:00 27.08.2025
Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

17:27 26.08.2025
Уряд зареєстрував законопроєкт Міненерго про підвищення безпеки постачання е/е з суттєвим збільшенням штрафів

Уряд зареєстрував законопроєкт Міненерго про підвищення безпеки постачання е/е з суттєвим збільшенням штрафів

17:22 26.08.2025
Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юристи

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юристи

12:12 26.08.2025
Законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону потребує доопрацювання — нардеп Фріз

Законопроєкт щодо криміналізації незаконного перетину кордону потребує доопрацювання — нардеп Фріз

11:49 26.08.2025
Світовий конґрес Українців ініціює усунення неузгодженостей при запровадженні множинного громадянства

Світовий конґрес Українців ініціює усунення неузгодженостей при запровадженні множинного громадянства

19:54 25.08.2025
Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

16:38 25.08.2025
Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо підтримки агросектору в цілому

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо підтримки агросектору в цілому

13:49 25.08.2025
Раді пропонують дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам до 24 років

Раді пропонують дозволити виїзд за кордон під час війни чоловікам до 24 років

13:10 25.08.2025
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про врегулювання аптечної діяльності відповідно до норм ЄС

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про врегулювання аптечної діяльності відповідно до норм ЄС

ВАЖЛИВЕ

G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

ОСТАННЄ

УЧХ надає допомогу евакуйованим у транзитних пунктах

Кличко закликав правоохоронців та Офіс президента відреагувати на напад на заступницю голови КМДА

В результаті стрілянини в школі в Міннеаполісі загинули дві людини і сам стрілець

Трамп може змусити Путіна погодитися на миротворчий контингент

G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Сили безпілотних систем за добу уразили 826 унікальних цілей противника

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

Угорщина подала позов проти ЄС – оскаржує використання доходів заморожених активів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА