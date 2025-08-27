Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

Кабінет міністрів Німеччини дав згоду на законопроект про призов до Бундесверу (збройні сили ФРН) на добровільній основі, повідомляють у середу західні ЗМІ.

Даний законопроект повинен бути прийнятий Бундестагом.

Ініціативу намагаються реалізувати у зв'язку з планами міністерства оборони Німеччини збільшити до початку 2030-х років чисельність збройних сил з 180 тис. до 260 тис. осіб, у тому числі з метою "відповідності новим стандартам НАТО".

Згідно із законопроектом, норми призову будуть щорічно підвищуватися: від 20 тис. осіб у 2026 році до 38 тис. у 2030 році. У разі невиконання плану уряд може повернути військову повинність, дію якої призупинили у 2011 році.

Також у військовому відомстві висловили надію, що в разі набрання законом чинності кількість резервістів - 100 тис. осіб у 2025 році - збільшиться вдвічі.

У Міноборони також сподіваються, що частина резервістів згодом захоче вступити на дійсну військову службу.

"Чисельність Бундесверу необхідно збільшити. Необхідність у цьому диктує міжнародна ситуація, і перш за все, дії з боку Росії", - цитують ЗМІ міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з прес-конференції.

У червні Пісторіус заявляв, що Бундесвер повинен наростити чисельність службовців на 60 тис. осіб - приблизно на третину від нинішнього складу в 182 тис. осіб.