Інтерфакс-Україна
Події
20:37 03.08.2025

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

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Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер хоче скасувати соціальні виплати для українських біженців, які прибувають в Німеччину, повідомляє Bild.

"Потрібно забезпечити, щоб більше не було жодних виплат громадян для всіх, хто приїхав з України. Це має стосуватися не лише тих, хто приїде в майбутньому, але всіх", - заявив він у неділю на ZDF.

На його думку, виплати допомоги заважають інтеграції на ринку праці: попри добру освіту та наявність навичок, багато українців не влаштовуються на роботу.

За офіційними даними, 2024 року Німеччина витратила 22,2 мільярда євро на виплати іноземцям за програмою Bürgergeld, з них 6,3 мільярда - на біженців з України. Зедер має намір домогтися змін у рамках урядової коаліції, хоча його пропозиція виходить за межі раніше узгодженого плану.

 

Теги: #баварія #фрн #біженці #виплати

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