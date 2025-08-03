Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер хоче скасувати соціальні виплати для українських біженців, які прибувають в Німеччину, повідомляє Bild.

"Потрібно забезпечити, щоб більше не було жодних виплат громадян для всіх, хто приїхав з України. Це має стосуватися не лише тих, хто приїде в майбутньому, але всіх", - заявив він у неділю на ZDF.

На його думку, виплати допомоги заважають інтеграції на ринку праці: попри добру освіту та наявність навичок, багато українців не влаштовуються на роботу.

За офіційними даними, 2024 року Німеччина витратила 22,2 мільярда євро на виплати іноземцям за програмою Bürgergeld, з них 6,3 мільярда - на біженців з України. Зедер має намір домогтися змін у рамках урядової коаліції, хоча його пропозиція виходить за межі раніше узгодженого плану.