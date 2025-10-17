Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Суд у Польщі у п'ятницю вирішив відмовити в екстрадиції до Німеччини українця, підозрюваного в підриві газопроводів "Північний потік", повідомляє Associated Press.

Згідно з даними агентства, Варшавський окружний суд також постановив, що цей громадянин України має бути негайно звільнений.

Його адвокат, Тімотеуш Папроцький, заявив перед початком слухання, що "мій клієнт не визнає своєї провини, він не скоював жодних злочинів проти Німеччини й не розуміє, чому німецька сторона висунула проти нього ці обвинувачення". Він також заявив, що доводитиме, що жоден українець не повинен притягатися до відповідальності за будь-які дії, спрямовані проти Росії.

Громадянин України Володимир Ж. був заарештований у Польщі 30 вересня за підозрою у вибуху газопроводів "Північний потік". Його розшукували за Європейським ордером на арешт, виданим німецькою розвідкою.

Руйнування трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з РФ до Німеччини, сталося 26 вересня 2022 року на глибині близько 80 метрів на дні Балтійського моря.