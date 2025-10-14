Україна сподівається на підтримку депутатів ФРН у розблокуванні кластерів у переговорах про вступ до ЄС - Стефанчук

Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official

Україна розраховує на сприяння німецьких депутатів у розблокуванні кластерів у переговорах про вступ до Європейського Союзу, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів змістовну зустріч із головою німецько-української групи з міжпарламентського співробітництва Робіном Вагенером та його колегами у Берліні… Обговорили ключові питання безпеки та співпраці… Порушили також тему євроінтеграції України. Розраховуємо на подальше сприяння німецьких депутатів у розблокуванні переговорних кластерів і протидію політичним маніпуляціям, які намагаються гальмувати рух України до ЄС", - повідомив Стефанчук у вівторок у Фейсбуці.

За словами спікера українського парламенту, він наголосив, що лише через силу та єдність можна змусити Росію сісти за стіл реальних переговорів.

"Погодилися, що шлях до справедливого миру лежить через посилення обороноздатності України, розширення санкцій та перекриття схем обходу обмежень, які досі використовує російський ВПК", - додав голова Верховної Ради.

Стефанчук зазначив, що окремо обговорили економічну стійкість України.

"Підтримка з боку парламентів є ключовою у питаннях залучення довгострокової фінансової допомоги, у тому числі — через використання заморожених російських активів у ЄС. Це питання справедливості: агресор має платити за свої злочини", - підкреслив спікер.

Він також розповів, що сторони домовилися активізувати міжпарламентську взаємодію — від відновлення роботи груп дружби до створення постійної координації між ключовими комітетами парламентів у сфері зовнішньої політики, оборони та європейської інтеграції.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Німеччині.