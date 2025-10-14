Інтерфакс-Україна
Події
15:03 14.10.2025

Україна сподівається на підтримку депутатів ФРН у розблокуванні кластерів у переговорах про вступ до ЄС - Стефанчук

2 хв читати
Україна сподівається на підтримку депутатів ФРН у розблокуванні кластерів у переговорах про вступ до ЄС - Стефанчук
Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official

Україна розраховує на сприяння німецьких депутатів у розблокуванні кластерів у переговорах про вступ до Європейського Союзу, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів змістовну зустріч із головою німецько-української групи з міжпарламентського співробітництва Робіном Вагенером та його колегами у Берліні… Обговорили ключові питання безпеки та співпраці… Порушили також тему євроінтеграції України. Розраховуємо на подальше сприяння німецьких депутатів у розблокуванні переговорних кластерів і протидію політичним маніпуляціям, які намагаються гальмувати рух України до ЄС", - повідомив Стефанчук у вівторок у Фейсбуці.

За словами спікера українського парламенту, він наголосив, що лише через силу та єдність можна змусити Росію сісти за стіл реальних переговорів.

"Погодилися, що шлях до справедливого миру лежить через посилення обороноздатності України, розширення санкцій та перекриття схем обходу обмежень, які досі використовує російський ВПК", - додав голова Верховної Ради.

Стефанчук зазначив, що окремо обговорили економічну стійкість України.

"Підтримка з боку парламентів є ключовою у питаннях залучення довгострокової фінансової допомоги, у тому числі — через використання заморожених російських активів у ЄС. Це питання справедливості: агресор має платити за свої злочини", - підкреслив спікер.

Він також розповів, що сторони домовилися активізувати міжпарламентську взаємодію — від відновлення роботи груп дружби до створення постійної координації між ключовими комітетами парламентів у сфері зовнішньої політики, оборони та європейської інтеграції.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Німеччині.

Теги: #стефанчук #фрн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 13.10.2025
Стефанчук та Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України

Стефанчук та Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України

15:40 13.10.2025
Стефанчук та міністерка праці Німеччини обговорили питання фінансової підтримки України

Стефанчук та міністерка праці Німеччини обговорили питання фінансової підтримки України

14:59 13.10.2025
Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

Оборонна підтримка та фінансова допомога — у фокусі візиту Стефанчука до ФРН

16:06 06.10.2025
Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

17:43 16.09.2025
Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

19:36 27.08.2025
Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

19:54 25.08.2025
Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

20:37 03.08.2025
Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

20:37 03.08.2025
Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

Лідер ХСС Зедер хоче скасувати соцвиплати для українських біженців

19:49 28.07.2025
Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

Окупанти обстріляли Херсон, загинула жінка, чоловік у тяжкому стані – обладміністрація

ОСТАННЄ

Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Мінсоцполітики напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості

Півторамісячне немовля постраждало через ворожий обстріл у Херсоні - ОВА

Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Питання використання заморожених активів РФ залежить від політичної волі країн ЄС - нардеп

Три українські фільми увійшли до нагородного шортлиста Європейської кіноакадемії

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Качка представив досягнення України у верховенстві права та антикорупційній політиці у Коордкомітеті Ради Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА