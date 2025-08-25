Шмигаль обговорив з віцеканцлером ФРН потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із віцеканцлером — федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем, під час якої, зокрема, обговорив потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї.

"Важлива зустріч із Віцеканцлером — Федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Обговорили потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї. Окремо порушили питання посилення протиповітряної оборони України. У цьому контексті високо цінуємо намір Німеччини передати дві системи Patriot. Розраховуємо, що вже найближчим часом вони захищатимуть небо над українськими містами", - написав він у Телеграмі у понеділок.

Також на зустрічі обговорювали розвиток спільних підприємств, зокрема з виробництва дронів. Працюємо також над реалізацією двосторонніх проєктів із німецькою компанією Rheinmetall.

Шмигаль подякував Німеччині за непохитну підтримку України.

"Вдячні Німеччині за непохитну підтримку України та розраховуємо на подальшу продуктивну співпрацю задля безпеки всієї Європи", - акцентував міністр.