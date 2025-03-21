Інтерфакс-Україна

Політика

17:11 21.03.2025

Питання контингенту буде обговорюватися на саміті Коаліції охочих наступного тижня – Зеленський

2 хв читати
Питання контингенту буде обговорюватися на саміті Коаліції охочих наступного тижня – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

На саміті Коаліції охочих, який відбудеться наступного четверга, лідери обговорять стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, і питання контингенту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Буде важливий саміт. Можна його так назвати – Коаліції охочих. Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантів безпеки для України після закінчення війни. І не допущення другої хвилі, а можна сказати третьої хвилі окупації з боку Російської Федерації, їх агресивних дій. Ми поговоримо про частину, про контингент", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п’ятницю.

Окрім того, на саміті Коаліції охочих будуть обговорювати підтримку українську армію, і як буде виглядати сама інфраструктура контингенту.

"Де, скільки, хто готовий бути в коаліції Охочих, а хто поки що не готовий. Можна зрозуміти - у кожної країни, є свої на це різні об'єктивні або суб'єктивні причини. А після нашої зустрічі серед країн, які готові або які ще не впевнені, у будь-якому випадку буде серйозне високе представництво країн, я б хотів би, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що обговорював із президентом Франції Еммануелем Макроном адженду зустрічі.

Говорячи про моніторинг дотримання режиму тиші, Зеленський зауважив, що обговорював це з різними колегами з Великої Британії, з Франції, з США. І також буде обговорення моделі цього моніторингу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що на саміті Коаліції охочих, запланованому на наступний четвер, буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Теги: #петр_павел #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 21.03.2025
Чехія може бути частиною потенційного контингенту в Україні – президент

Чехія може бути частиною потенційного контингенту в Україні – президент

17:16 21.03.2025
Умови миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями – президент Чехії

Умови миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями – президент Чехії

17:14 21.03.2025
Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський

Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський

17:06 21.03.2025
Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

17:01 21.03.2025
Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

16:58 21.03.2025
Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

15:19 21.03.2025
Президенти України і Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

Президенти України і Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

11:55 21.03.2025
Зеленський: Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію

Зеленський: Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів реального тиску на Росію

08:48 21.03.2025
Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

20:38 20.03.2025
Зеленський обговорив із кронпринцем і кронпринцесою Норвегії підтримку програми "Grain from Ukraine"

Зеленський обговорив із кронпринцем і кронпринцесою Норвегії підтримку програми "Grain from Ukraine"

ВАЖЛИВЕ

Умови миру повинні бути прийнятними та погодженими з українцями – президент Чехії

Єврокомісія представила Білу книгу з пропозиціями щодо зміцнення оборони Європи та підтримки України

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

ОСТАННЄ

Стефанчук: путін бреше, що хоче миру

Лідери ЄС вважають, що реальні переговори щодо миру для України не ведуться, – джерело з полів саміту

Для моніторингу виконанням можливих домовленостей України та РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі необхідно створити новий орган - Фріз

Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

Порошенко закликав Зеленського провести зустріч з лідерами парламентських фракцій

Спецпосланець Трампа вважає, що перемир'я в Україні можна домогтися за кілька тижнів

Єврокомісія представила Білу книгу з пропозиціями щодо зміцнення оборони Європи та підтримки України

Д.Кулеба: Трампу поки що не вдалося домогтися повного припинення вогню через небажання Путіна, і жоден спорт не зможе цього змінити

Економісти, політологи та експерти заявляють про фіаско миротворчих зусиль Трампа після розмови з Путіним

РФ дурить США, щоб зняти санкції та відкрити прохід своєму флоту в Чорне море, - нардеп Сірко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА