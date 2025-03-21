Питання контингенту буде обговорюватися на саміті Коаліції охочих наступного тижня – Зеленський

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На саміті Коаліції охочих, який відбудеться наступного четверга, лідери обговорять стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, і питання контингенту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Буде важливий саміт. Можна його так назвати – Коаліції охочих. Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантів безпеки для України після закінчення війни. І не допущення другої хвилі, а можна сказати третьої хвилі окупації з боку Російської Федерації, їх агресивних дій. Ми поговоримо про частину, про контингент", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п’ятницю.

Окрім того, на саміті Коаліції охочих будуть обговорювати підтримку українську армію, і як буде виглядати сама інфраструктура контингенту.

"Де, скільки, хто готовий бути в коаліції Охочих, а хто поки що не готовий. Можна зрозуміти - у кожної країни, є свої на це різні об'єктивні або суб'єктивні причини. А після нашої зустрічі серед країн, які готові або які ще не впевнені, у будь-якому випадку буде серйозне високе представництво країн, я б хотів би, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що обговорював із президентом Франції Еммануелем Макроном адженду зустрічі.

Говорячи про моніторинг дотримання режиму тиші, Зеленський зауважив, що обговорював це з різними колегами з Великої Британії, з Франції, з США. І також буде обговорення моделі цього моніторингу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що на саміті Коаліції охочих, запланованому на наступний четвер, буде присутній президент України Володимир Зеленський.