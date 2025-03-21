Інтерфакс-Україна

Події

08:48 21.03.2025

Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

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Макрон: наступного четверга в Парижі ми проведемо саміт коаліції охочих у присутності президента Зеленського .

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що на саміті коаліції охочих запланованому на наступний четвер буде присутній президент України Володимир Зеленський. Про це Макрон написав на платформі X в п'ятницю вранці.

"Ця зустріч відбудеться після зустрічі начальників генеральних штабів у Парижі минулого тижня та сьогоднішньої зустрічі заступників начальників оперативних штабів у Лондоні. Ми завершимо нашу роботу з підтримки української армії і побудови стійкої і витривалої військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням. Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили", - написав Макрон

 

Теги: #макрон #саміт #коаліція #зеленський

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