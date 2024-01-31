Керівник ГСУ Нацполіції: Багато зброї - це нормально для країни у війні, загрози громадянам немає

Ситуація зі зброєю в Україні контрольована, загрози громадянам від великої кількості зброї та боєприпасів у країні немає, запевняє перший заступник голови Національної поліції України, начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

"Ми розуміємо обсяг зброї, яку було роздано в перші дні війни, очікуємо ухвалення законопроєкту "Про право на цивільну вогнепальну зброю", - розповів Цуцкірідзе в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що всю зброю, яку видавали органи МВС, враховано, але, "крім МВС, були й інші правоохоронні органи, у яких зброя залишалася на складах і її видавали на руки з автомобілів".

"Щодня виявляємо і вилучаємо зброю - і на блокпостах, і трофейну. Просимо громадян: якщо ви справді хочете цією зброєю захищати свій дім і країну - зафіксуйте, що у вас є та чи інша зброя", - закликав начальник ГСУ Нацполіції.

Він повідомив, що у 2023 році поліцейські вилучили 5 тис. одиниць вогнепальної зброї та 3 тис. одиниць вибухівки. "Ця цифра набагато більша, ніж у довоєнні роки", - додав він.

"Враховуючи і трофейну зброю, і ту, яку вилучаємо в схронах, розуміємо, наскільки великий цей обсяг. Загалом же велика кількість зброї - це закономірно під час війни. Наші захисники переміщуються в межах ротації - зупиняємо, спілкуємося, просимо надати підтверджувальні документи, зв'язуємося з частинами, з командирами. Якщо немає підтвердження - вилучаємо зброю, ставимо на облік", - наголосив Цуцкірідзе.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки загрозливою є ситуація зі зброєю в Україні нині, він зазначив: "Як керівник органу досудового розслідування проблеми для безпекової ситуації в країні у зв'язку зі зброєю на руках я не бачу - ситуація контрольована. Для громадян наразі загрози немає".