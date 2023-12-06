У ГУР Міноборони України підтвердили смерть Киви

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив смерть колаборанта, колишнього українського нардепа України Іллі Киви.

"Так, можемо підтвердити, що Кива - все. І така доля спіткає інших зрадників України, а також пособників путінського режиму", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" в середу джерело в правоохоронних органах повідомило, що ліквідація колаборанта, колишнього народного депутата України Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України.