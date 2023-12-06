СБУ ліквідувала екснардепа Киву - джерела

Ліквідація колаборанта, колишнього народного депутата України Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" в середу джерело в правоохоронних органах.

"Ліквідація топового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше в середу російські ЗМІ повідомили, що тіло Киви було знайдено в Московській області.

Кива, 1977 р.н., з 2014 року працював у структурах Міністерства внутрішніх справ, обирався головою профспілки МВС, потім був радником ексглави відомства Арсена Авакова. У 2017-19 рр. очолював Соціалістичну партію України, а потім, до 2022 року, був народним депутатом Верховної Ради IX скликання від проросійської партії "Опозиційна платформа - За Життя", членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

У березні 2022 року Киві повідомили про підозру в державній зраді, позбавили депутатського мандата, заочно заарештували й оголосили в міжнародний розшук.