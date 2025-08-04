Інтерфакс-Україна
Події
17:15 04.08.2025

Під Києвом відбувся допрем’єрний показ фільму про участь ветеранів ГУР у найскладнішому забігу у світі

2 хв читати
Під Києвом відбувся допрем’єрний показ фільму про участь ветеранів ГУР у найскладнішому забігу у світі
Фото: https://www.facebook.com/share/

Під Києвом відбувся допрем’єрний показ фільму про участь ветеранів Головного управління розвідки Міноборони у найскладнішому забігу у світі, усі зібрані кошти спрямують на реабілітацію ветеранів спецпідрозділу KRAKEN.

Головні герої стрічки — ветерани спецпідрозділів ГУР Тарас Проць (KRAKEN) і Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР), які здолали екстремальний маршрут у Французьких Альпах. Вони подолали 52 кілометри та понад 60 перешкод.

"Хлопці здолали одну з найважчих і водночас найцікавіших трас Spartan. У Морзіні зібралися найкращі спортсмени нашої спільноти. І кожен із них вкотре переконався в силі українців. Через спорт ми розповідали про війну в Україні. І у фільмі ми покажемо вам, як це було", — розповів організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк, який підтримував хлопців під час випробування.

Мета проєкту Limitless — привернути увагу до проблем ветеранів з ампутаціями та зібрати 3 мільйони гривень на боротьбу з фантомними болями.

"Я ні на секунду не пошкодував, що погодився на "Спартан" у межах проєкту Limitless. Це була гідна перевірка себе та меседж іншим людям, які отримали важкі травми на війні: не забивати на себе, а щодня рухатися вперед", — сказав Тарас Проць.

Допрем’єрний показ має благодійний характер — усі зібрані кошти спрямують на реабілітацію ветеранів спецпідрозділу KRAKEN.

"Якщо мене завтра покличуть узяти участь у новому етапі від Limitless, то я неодмінно погоджуся. Це неймовірний виклик — що б це не було: гори чи вода. Головне — ідея, з якою ми пройдемо цю місію: продемонструвати, що життя після травм війни продовжується. А іноді — навіть дуже яскраво", — підкреслив Шикун.

Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship — частина ширшої кампанії в межах проєкту Limitless, мета якої — зібрати 1 мільйон гривень на реабілітацію воїнів ГУР МО України, які втратили кінцівки внаслідок бойових поранень. Проєкт реалізується за підтримки ГУР МО України у співпраці з реабілітаційним центром UNBROKEN Ukraine.

Теги: #фільм #гур_міноборони #показ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 03.08.2025
ГУР здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ

ГУР здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ

12:12 01.08.2025
Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

17:43 23.07.2025
ГУР попереджає про можливі провокації з боку РФ у зв'язку з законом щодо НАБУ/САП та закликає до виваженості в оцінках і діях

ГУР попереджає про можливі провокації з боку РФ у зв'язку з законом щодо НАБУ/САП та закликає до виваженості в оцінках і діях

19:26 19.07.2025
ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

10:39 13.07.2025
Росія розширює мережу пропаганди в Африці — ГУР

Росія розширює мережу пропаганди в Африці — ГУР

11:40 12.07.2025
ГУР: Спецслужби Кремля в операціях проти України поновили "байку про "червону ртуть", яку використовували їх попередники часів СРСР

ГУР: Спецслужби Кремля в операціях проти України поновили "байку про "червону ртуть", яку використовували їх попередники часів СРСР

13:48 08.07.2025
ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні "Охматдит"

ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні "Охматдит"

12:19 07.07.2025
ГУР оприлюднило наказ про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії

ГУР оприлюднило наказ про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії

12:57 02.06.2025
Фільм "Еверест без меж" про підкорення Гімалаїв ветеранами ГУР з ампутаціями вийшов на екрани

Фільм "Еверест без меж" про підкорення Гімалаїв ветеранами ГУР з ампутаціями вийшов на екрани

11:51 23.05.2025
Фільм про російські злочини в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

Фільм про російські злочини в Бучі здобув золоту нагороду телекінопремії New York Festivals

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій

Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово усунено від виконання обов’язків на час розслідування

На вовчанському напрямку фіксують участь у війні найманців із низки країн, зокрема, Китаю - Зеленський

Австрійський суд дозволив "Нафтогазу" стягнути з РФ понад EUR120 млн активів

ОСТАННЄ

Правоохоронець з Хмельницького замість повернення боргу запропонував позичальнику оформити групу інвалідності - ДБР

Зеленський очікує від Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій

Ще 10 шкіл відновлено на Київщині та Чернігівщині за підтримки ЄС - тисячі дітей повернуться за парти вже восени

Зеленський проведе у вівторок Ставку за результатами візиту на Харківщину

Заяви Пєскова щодо можливої зустрічі лідерів виглядають як чергове затягування часу - Єрмак

Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово усунено від виконання обов’язків на час розслідування

Зеленський на Харківщині обговорив із воїнами оборону Липців

Україна зацікавлені у залученні японського бізнесу в проєкти від зеленої енергетики до високотехнологічного виробництва - Качка

На вовчанському напрямку фіксують участь у війні найманців із низки країн, зокрема, Китаю - Зеленський

Історичну синагогу "Нахлас Еліезер" в Одесі пошкоджено під час нічної атаки РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА