Під Києвом відбувся допрем’єрний показ фільму про участь ветеранів ГУР у найскладнішому забігу у світі

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Під Києвом відбувся допрем’єрний показ фільму про участь ветеранів Головного управління розвідки Міноборони у найскладнішому забігу у світі, усі зібрані кошти спрямують на реабілітацію ветеранів спецпідрозділу KRAKEN.

Головні герої стрічки — ветерани спецпідрозділів ГУР Тарас Проць (KRAKEN) і Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР), які здолали екстремальний маршрут у Французьких Альпах. Вони подолали 52 кілометри та понад 60 перешкод.

"Хлопці здолали одну з найважчих і водночас найцікавіших трас Spartan. У Морзіні зібралися найкращі спортсмени нашої спільноти. І кожен із них вкотре переконався в силі українців. Через спорт ми розповідали про війну в Україні. І у фільмі ми покажемо вам, як це було", — розповів організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк, який підтримував хлопців під час випробування.

Мета проєкту Limitless — привернути увагу до проблем ветеранів з ампутаціями та зібрати 3 мільйони гривень на боротьбу з фантомними болями.

"Я ні на секунду не пошкодував, що погодився на "Спартан" у межах проєкту Limitless. Це була гідна перевірка себе та меседж іншим людям, які отримали важкі травми на війні: не забивати на себе, а щодня рухатися вперед", — сказав Тарас Проць.

Допрем’єрний показ має благодійний характер — усі зібрані кошти спрямують на реабілітацію ветеранів спецпідрозділу KRAKEN.

"Якщо мене завтра покличуть узяти участь у новому етапі від Limitless, то я неодмінно погоджуся. Це неймовірний виклик — що б це не було: гори чи вода. Головне — ідея, з якою ми пройдемо цю місію: продемонструвати, що життя після травм війни продовжується. А іноді — навіть дуже яскраво", — підкреслив Шикун.

Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship — частина ширшої кампанії в межах проєкту Limitless, мета якої — зібрати 1 мільйон гривень на реабілітацію воїнів ГУР МО України, які втратили кінцівки внаслідок бойових поранень. Проєкт реалізується за підтримки ГУР МО України у співпраці з реабілітаційним центром UNBROKEN Ukraine.