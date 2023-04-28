Головні новини за 28 квітня
- Окупанти обстріляли Умань, ракета влучила в дев'ятиповерхівку (https://interfax.com.ua/news/general/906954.html), кількість загиблих зросла до 23 людей. Серед них чотири дитини. у Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною, ще троє людей травмовані.
- Поранену в Українці в результаті падіння уламків російської ракети дівчинку доправили в Охматдит (https://interfax.com.ua/news/general/906748.html )
- ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА (https://interfax.com.ua/news/general/906728.html ) - Залужний
- Президенти Чехії та Словаччини прибули в Україну (https://interfax.com.ua/news/political/906776.html )
- Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України (https://interfax.com.ua/news/general/906915.html ) від початку року опрацювала понад 5200 звернень від людей, які втратили зв'язок із рідними під час війни
- Міністр культури та інформаційної політики України розповів, агентству "Інтерфакс-Україна" ( https://interfax.com.ua/news/interview/906862.html )що буде з українським медіаринком після завершення війни.
- Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків (https://interfax.com.ua/news/general/906923.html )
- Вінницька облрада вирішила розірвати договори оренди з храмами УПЦ (МП) (https://interfax.com.ua/news/general/906871.html )
- Єврокомісія досягла принципових домовленостей із п'ятьма країнами щодо експорту української сільгосппродукції (https://interfax.com.ua/news/political/906979.html )
- Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою (https://interfax.com.ua/news/general/906993.html )