Події

22:31 28.04.2023

Головні новини за 28 квітня

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Головні новини за 28 квітня

 

  • Окупанти обстріляли Умань, ракета влучила в дев'ятиповерхівку (https://interfax.com.ua/news/general/906954.html), кількість загиблих зросла до 23 людей. Серед них чотири дитини. у Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною, ще троє людей травмовані.

 

 

 

 

  • Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України (https://interfax.com.ua/news/general/906915.html ) від початку року опрацювала понад 5200 звернень від людей, які втратили зв'язок із рідними під час війни

 

  • Міністр культури та інформаційної політики України розповів, агентству "Інтерфакс-Україна" ( https://interfax.com.ua/news/interview/906862.html )що буде з українським медіаринком після завершення війни.

 

  • Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків (https://interfax.com.ua/news/general/906923.html )

 

 

  • Єврокомісія досягла принципових домовленостей із п'ятьма країнами щодо експорту української сільгосппродукції (https://interfax.com.ua/news/political/906979.html )

 

  • Зеленський про інвестицію Horizon Capital на $250 млн в Україну: Великий світовий бізнес вірить у нашу перемогу та підтверджує цю віру конкретикою (https://interfax.com.ua/news/general/906993.html )
Теги: #головні_новини #28_квітня

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