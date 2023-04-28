До Служби розшуку ТЧХУ з початку року надійшло понад 5200 звернень від людей, які втратили зв'язок із рідними під час війни

Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) від початку року опрацювала понад 5200 звернень від людей, які втратили зв'язок із рідними під час війни.

"У січні-березні 2023 року отримано та опрацьовано понад 5200 звернень. Серед основних запитів – допомога у встановленні доль рідних, з якими втрачено зв'язок через війну", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

У ТЧХУ зазначили, що звернення надходять і на електронну пошту, і на гарячу лінію Червоного Хреста України.

Із сім'ями, які звернулися по допомогу, окрім надання консультацій і роз'яснень, проводять зустрічі, на яких волонтери ТЧХУ надають психосоціальну підтримку та гуманітарну допомогу у вигляді продуктових і гігієнічних наборів, ваучерів, засобів гігієни, речей із банків одягу.

"Такими послугами від початку року вже скористалися близько 500 сімей із Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей", - ідеться в повідомленні.