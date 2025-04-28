28 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1160 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1160 RUSSIAN AGRESSION

28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці, Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці, День порятунку жаб, День біологічного годинника, День читання великої поезії.

В Україні – День працівників швидкої допомоги, День охорони праці.

Початок операції "Вісла" - примусових депортацій українців з українських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (1947).

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Максима і Дади.

Всесвітній день охорони праці

Міжнародна організація праці, МОП оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, або Всесвітнім днем безпеки та здоров'я на робочому місці, для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Уперше цей день було відзначено 2003 року.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році на вшанування пам'яті працівників, які постраждали або загинули на робочому місці.

Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці

Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці проводять 28 квітня, одночасно з Днем охорони праці. Пам'ятну дату засновано після розголосу кількості осіб, які загинули під час виконання посадових обов’язків: щодня на роботі вмирає 5-6 тисяч людей.

День працівників швидкої допомоги

28 квітня відзначають День працівників швидкої медичної допомоги. Це Герої, які щодня стоять на захисті ще одного невидимого фронту та роблять усе, що у їхніх силах, аби врятувати та зберегти найцінніше – людські життя.

День біологічного годинника

День біологічного годинника відзначають 28 квітня. Традиція відзначати це свято народилася в США. Історія заснування невідома, але день має велику цінність, змушуючи людей прислухатися до свого організму.

День біологічного годинника демонструє складний звʼязок між нашими внутрішніми циркадними ритмами і зовнішнім світом. Це свято зазначає глибокий вплив нашого біологічного годинника на режим сну, настрій, метаболізм і загальний стан здоров’я, закликаючи до глибшого розуміння і поваги до цих внутрішніх хронометристів.

День порятунку жаб

День порятунку жаб — це щорічний захід, який проходить щорічно 28 квітня і спрямований на підвищення обізнаності про важливість збереження земноводних і загрози, з якими стикаються популяції жаб у всьому світі.

День читання великої поезії

Заснований у США, де у квітні проходить місяць поезії. Цього дня зазвичай вшановують відомих поетів.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Миколи Івановича Івасюка (1865-1937), українського живописця, педагога, засновника першої на Буковині художньої школи в Чернівцях. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за ЕІУ; за іншими даними народився 14.04.1865 р.;

150 років від дня народження Модеста Даниловича Сосенка (1875-1920), українського художника-монументаліста, портретиста, пейзажиста, ілюстратора. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 23.04.1875 р.;

110 років від дня народження Уляни Целевич-Стецюк (1915-1981), української громадсько-політичної діячки (США);

100 років від дня народження Володимира Прокоповича Аркушенка (1925-1977), українського актора. Дату народження подано за Тернопільським енциклопедичним словником (далі - ТЕС), даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-даними; за іншими даними народився 16.05.1925 р.

Ще цього дня:

1908 - Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA);

1910 - У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані;

1914 - У США запатентований повітряний кондиціонер;

1919 - Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй;

1923 - У Лондоні відкритий стадіон "Вемблі".

1932 - Оголошено про відкриття вакцини проти жовтої гарячки;

1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів. Остання неділя квітня — Всесвітній день міст-побратимів.

1967 — Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) позбавлений прав брати участь у поєдинках у зв'язку з його відмовою служити в армії США;

1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск;

1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок;

2000 — Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії;

2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто;

2022 — Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Церковне свято:

28 квітня - день пам'яті мучеників Дади, Максима і Квінтиліана.

Максим і його брати, Дада і Квінтиліан, жили за часів імператора Діоклетіана. Усі вони постраждали за віру в Христа.

Під час одного зі свят у Доростолі, потрібно було принести жертву язичницьким богам. Але брати не підкорилися указу імператора, а повернулися додому. Про це доповіли наміснику і в будинок до братів послали воїнів, які застали їх за молитвою.

Мучеників запроторили у в’язницю і примушували принести жертву язичницьким богам. Після відмови всіх трьох стратили.

Іменини: Віталій, Кирило, Максим, Ганна.