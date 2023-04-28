Політика

10:18 28.04.2023

Президенти Чехії та Словаччини прибули в Україну

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Президенти Чехії та Словаччини прибули в Україну

Президент Чехії Петр Павел разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою прибули з візитом в Україну.

"Із Зузаною Чапутовою ми обидва усвідомлюємо цінність свободи і справедливості. Важко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну. Кров'ю і життями своїх громадян. У боротьбі з агресором вони захищають те, що у нас є спільне. Ось чому ми підтримуватимемо їх", - написав Павел у твіттері, продемонструвавши знімок із президенткою Словаччини на тлі зруйнованої будівлі.

Зі свого боку чеське медіа Denikn повідомило, що президентка Словаччини та її чеський колега Петр Павел прибули до Києва рано-вранці.

Це перший візит глави чеської держави до України з 2013 року.

Павел і Чапутова зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, також відвідають звільнені від російської окупації міста біля столиці.

Запланована також зустріч із представниками кримських татар Мустафою Джемілієвим і Рефатом Чубаровим.

Чапутова також пізніше у твіттері повідомила про спільний візит до України.

"Наш перший спільний візит за кордон із Петром Павелом в Україну з посланням дружби, солідарності та підтримки. Словаччина, Чехія та Україна поділяють частини спільної історії - і ми також поділяємо наше спільне майбутнє", - наголосила вона.

Чеський телеканал ČT24 повідомив, що президенти Чехії та Словаччини відвідали Ірпінь, потім поїхали до Бородянки. Крім того, президент Чехії потім попрямував до Бучі.

Теги: #візит #чапутова #петр_павел

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