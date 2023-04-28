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17:35 28.04.2023

Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків

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Україна і Чехія підготували проєкти зі спільного виробництва зброї, навчальних літаків і ремонту танків

Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків з можливістю повного здійснення виробничих робіт на українській території, повідомив чеський лідер Петр Павел.

"У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм. Щодо конкретних проєктів: це виробництва зброї, боєприпасів, ремонт танків, наприклад Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання технологій і виробництва є пріоритетом, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України. Кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є в обох країнах", - заявив він на спільній пресконференції з президентами України та Словаччини в Києві.

Також, запевнив Петр Павел, співпраця Чехії з Україною продовжуватиме поглиблюватися не тільки в сенсі військової допомоги, а й в інших формах, зокрема у сфері комерції.

Крім того, за його словами, Чехія готова запропонувати Україні підтримку, допомогу та співробітництво у сферах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури, житлового господарства. Вона буде спрямована в рамках програми відновлення в Дніпро і Дніпропетровську область.

"Радий тому, що в цих питаннях ми досягли згоди з паном Зеленським. Ми досягли розуміння, що співпраця має бути і що ми повинні швидко рухатися, щоб її реалізувати... Відновлення України має відбуватися вже зараз", - заявив президент Чехії.

Теги: #україна #співпраця #чехія #військова

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