28 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 795 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 795 RUSSIAN AGRESSION

28 квітня в Україні та у світі відзначають Всесвітній день охорони праці, Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці, Всесвітній день поріднених міст, День читання великої поезії.

Православна церква - Вхід Господній в Єрусалим, Вербну неділю; мучеників Максима і Дади.

Всесвітній день поріднених міст

Всесвітній день поріднених міст проводять щорічно в останню неділю квітня за рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст (ВФПГ), створеної понад 40 років тому.

ВФПГ - міжнародна неурядова організація, мета якої - зміцнення дружніх зв'язків між містами різних держав, була заснована представниками міст-побратимів в Екс-ле-Бен (Франція) 28 квітня 1957 року. Об'єднує понад 3 500 міст більш ніж 160 країн.

Першу угоду про дружбу і співпрацю між містами країн-союзників по Антигітлерівській коаліції було підписано ще 1944 року між Сталінградом і англійським Ковентрі - містами, практично вщент зруйнованими війною. У 1944 році жителі міста Ковентрі у Великій Британії підготували для міста-побратима скатертину, на якій вишили імена 830 жінок Ковентрі та Леді Майоресси пані Емілі Сміт. Також на ній були вишиті слова "Краще маленька допомога, ніж велике співчуття".

День охорони праці

Заснований 2006 року і бере початок зі Всесвітнього дня охорони праці (заснований 2003 року і також припадає на 28 квітня). Міжнародна організація праці висунула термін "Охорона праці", щоб знизити рівень травм і смертності на роботі. Досить часто на виробництві виникають нещасні випадки, техніка перебуває в незадовільному стані або на виробництві порушуються вимоги трудової дисципліни. Кількість хворих людей може зростати через недотримання санітарних вимог.

Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці

Щороку у світі на роботі помирає 5-6 тисяч людей. Історія події починається ще 1989 року, коли профспілки США та Канади провели день пам'яті загиблих на роботі працівників.

День читання великої поезії

Заснований у США, де у квітні проходить місяць поезії. Цього дня зазвичай вшановують відомих поетів.

Ще цього дня:

1908 - Засновано Всесвітню асоціацію есперанто (UEA);

1910 - У ніч із 27 на 28 квітня Клод Грехем-Вайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані;

1914 - У США запатентовано повітряний кондиціонер;

1918 - Командування півмільйонного угруповання австро-німецьких військ, яке окупувало Україну, припинило засідання Української Центральної Ради, що якраз обговорювала проєкт конституції УНР;

1919 - Паризька мирна конференція ухвалила Статут Ліги Націй;

1923 - У Лондоні відкрито стадіон Вемблі.

1932 - Оголошено про відкриття вакцини проти жовтої лихоманки;

1943 - У Львові німецька влада оголосила про створення дивізії зброї "Галичина";

1948 - Арабські війська захопили Яффу (Ізраїль);

1957 - Засновано Всесвітню федерацію міст-побратимів. Остання неділя квітня - Всесвітній день міст-побратимів;

1967 - Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухаммед Алі) позбавлений прав брати участь у поєдинках у зв'язку з його відмовою служити в армії США;

1969 - Шарль де Голль пішов у відставку з поста президента Франції після того, як на референдумі не пройшло його питання про конституційну реформу;

1987 - У США вперше у світі випустили компакт-диск;

1996 - Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши поспіль 5221 штрафний баскетбольний кидок;

2000 - Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії;

2001 - Політ першого космічного туриста Денніса Тіто;

2022 - Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Церковне свято

За новим церковним календарем, 28 квітня в Україні відзначають Вхід Господній в Єрусалим, тобто Вербну неділю. Це велике свято в християнському році належить до числа двунадесятих.

Цього дня відзначають велике християнське свято перед Великоднем. Відомо, що його виникненню послугувала біблійна історія в'їзду Ісуса в Єрусалим на віслюку з Віфагії. Тоді віряни встеляли шлях Ісусу пальмовим гіллям, таким чином вітали його. І зараз існує така традиція в Єрусалимі, навіть є Пальмова вулиця, названа на честь цієї події.

В Україні це свято має народну назву - Вербна неділя. Пальмові гілочки замінили на гілки верби.

Свята верба користується великою повагою. Освячені гілочки потрібно зберігати цілий рік, а потім потрібно спалити їх на попіл для використання в церковному обряді в Попільну середу.

Іменини: Віталій, Кирило, Максим, Ганна.