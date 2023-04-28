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14:28 28.04.2023

Вінницька облрада вирішила розірвати договори оренди з храмами УПЦ (МП)

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Депутати Вінницької обласної ради звернулися до територіальних громад області щодо розірвання договорів оренди з релігійними організаціями Української православної церкви (Московського патріархату), а також рекомендували Вінницькій обласній військовій адміністрації виконати інвентаризацію земельних ділянок і споруд, які перебувають у державній, комунальній і приватній власності та передані в користування УПЦ.

Як повідомляє пресслужба облради, відповідне рішення депутати ухвалили на сесії 28 квітня.

Своїм рішенням обласна рада припиняє договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок і забороняє будь-яке користування майном (зокрема договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями УПЦ в єдності з Московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими з центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких розташовані за межами України в державі, яка чинить військову агресію проти України.

На сесії депутати також підтримали пропозицію звернутися до територіальних громад Вінниччини щодо припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборони користування майном, які є власністю територіальних громад, з релігійними організаціями УПЦ (МП).

Крім того, обласна рада рекомендувала Вінницькій ОДА здійснити інвентаризацію земельних ділянок та релігійних споруд, які перебувають у державній, комунальній і приватній власності та передані в користування релігійним організаціям УПЦ (МП) та іншим релігійним організаціям, афілійованим із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких розташовані в Росії.

Депутати облради також звернулися до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду проєктів законів, які остаточно на законодавчому рівні заборонять діяльність російської церкви в Україні.

Теги: #упц_мп #вінниця

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