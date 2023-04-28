З-під завалів зруйнованого в Умані будинку витягли тіло дитини, кількість жертв збільшилася до 23 осіб

Станом на 19:00 під завалами зруйнованого російським ракетним ударом будинку в Умані було виявлено тіло ще однієї дитини, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Кількість загиблих: 23, з них 4 дитини", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю РФ завдала ракетного удару по Умані, зафіксовано влучання по багатоповерховому житловому будинку і складських приміщеннях. Раніше повідомляли про 22 загиблих, серед них троє дітей, і 18 поранених, зокрема дев'ятьох осіб госпіталізовано.