Події

19:16 28.04.2023

З-під завалів зруйнованого в Умані будинку витягли тіло дитини, кількість жертв збільшилася до 23 осіб

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З-під завалів зруйнованого в Умані будинку витягли тіло дитини, кількість жертв збільшилася до 23 осіб

Станом на 19:00 під завалами зруйнованого російським ракетним ударом будинку в Умані було виявлено тіло ще однієї дитини, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Кількість загиблих: 23, з них 4 дитини", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю РФ завдала ракетного удару по Умані, зафіксовано влучання по багатоповерховому житловому будинку і складських приміщеннях. Раніше повідомляли про 22 загиблих, серед них троє дітей, і 18 поранених, зокрема дев'ятьох осіб госпіталізовано.

 

Теги: #умань #дитина #загибла

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