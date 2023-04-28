Єврокомісія досягла принципових домовленостей із п'ятьма країнами щодо експорту української сільгосппродукції

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що ЄК досягла принципових домовленостей із Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо експорту товарів української сільськогосподарської промисловості.

"Є домовленості", - написав він великими літерами на своїй сторінці у твіттері в п'ятницю.

Домбровскіс повідомив, що Європейська комісія досягла "принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів". "Ми разом із Янушем Войцеховським (єврокомісар із питань сільського господарства) вжили заходів для вирішення проблем і фермерів у сусідніх країнах ЄС, і в Україні", - написав він.

Віцепрезидент також назвав ключові елементи угоди, які також було узгоджено з Україною. Ці елементи передбачають зняття односторонніх заходів Польщею, Словаччиною, Болгарією та Угорщиною. Далі передбачаються "виняткові захисні заходи для чотирьох продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику та пакет підтримки в розмірі EUR100 млн для постраждалих фермерів у п’яти державах-членах.

Крім того, Домбровскіс повідомив про проведення розслідування щодо деяких інших продуктів, зокрема соняшникової олії.