Події

08:27 28.04.2023

Поранену в Українці в результаті падіння уламків російської ракети дівчинку доправили в Охматдит

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Поранену в Українці в результаті падіння уламків російської ракети дівчинку доправили в Охматдит

Унаслідок падіння в Українці (Київська обл.) уламків збитої російської ракети на житлові багатоповерхові будинки постраждала дитина, її госпіталізовано до Охматдиту, повідомив голова КОВА Руслан Кравченко.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Унаслідок цього пошкоджено квартири на 5 і 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждалу дитину - дівчинку доправили до Охматдиту", - повідомив голова Київської ОВА.

Він повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

Раніше повідомлялося, що в Українці поранення дістали двоє людей.

 

 

 

Теги: #київська #обстріл #українка

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