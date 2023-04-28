Поранену в Українці в результаті падіння уламків російської ракети дівчинку доправили в Охматдит

Унаслідок падіння в Українці (Київська обл.) уламків збитої російської ракети на житлові багатоповерхові будинки постраждала дитина, її госпіталізовано до Охматдиту, повідомив голова КОВА Руслан Кравченко.

"На жаль, у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Унаслідок цього пошкоджено квартири на 5 і 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждалу дитину - дівчинку доправили до Охматдиту", - повідомив голова Київської ОВА.

Він повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога.

Раніше повідомлялося, що в Українці поранення дістали двоє людей.