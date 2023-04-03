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14:16 03.04.2023

Польща передала Україні кілька МіГ-29 - ЗМІ

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Польща передала Україні кілька МіГ-29 - ЗМІ

Кілька літаків МіГ-29 доправлені з Польщі до України, повідомляють у понеділок західні ЗМІ з посиланням на главу управління президента з міжнародної політики Марцина Пшидача.

Про прибуття літаків до України Пшидач заявив в ефірі польської радіостанції RMF FM у понеділок, зазначивши, що у майбутньому Польща поставить Україні більше винищувачів.

У березні польський президент Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29, зазначивши, що іншим літакам, які можна було б передати Києву, потрібний ремонт.

МіГ-29 – радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках. Має численні модифікації, що експлуатують понад 20 країн світу.

Теги: #польща #літаки #міг_29

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