Події

14:47 16.03.2023

Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

1 хв читати
Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

Польща поставить Україні декілька винищувачів МіГ-29, повідомив у четвер польський президент Анджей Дуда.

"Найближчими днями ми передамо Україні чотири винищувачі, іншим МіГ необхідний ремонт", - сказав Дуда на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, який прибув з візитом до Варшави.

Раніше цього тижня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв про можливість передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 найближчими тижнями.

 

Теги: #україна #польща #міг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 16.03.2023
Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

Єврокомісія запускає нову програму допомоги муніципалітетам у відновленні України

14:31 16.03.2023
Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

12:07 16.03.2023
ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

11:43 16.03.2023
Глава Міноборони Польщі підтвердив, що співробітники спецслужб країни припинили діяльність розвідгрупи

Глава Міноборони Польщі підтвердив, що співробітники спецслужб країни припинили діяльність розвідгрупи

11:03 16.03.2023
Прем'єр-міністр Латвії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Латвії прибув до Києва

05:39 16.03.2023
Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

04:35 16.03.2023
ЗСУ збили ворожий БПЛА

ЗСУ збили ворожий БПЛА

03:39 16.03.2023
Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

02:39 16.03.2023
Боєць 93 ОМБр "Холодний яр" знищив ворожий Су-25 у Бахмуті

Боєць 93 ОМБр "Холодний яр" знищив ворожий Су-25 у Бахмуті

01:34 16.03.2023
Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області із різних видів зброї

Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області із різних видів зброї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

У столиці, Київській та Житомирській областях зберігаються мережеві обмеження - "Укренерго"

ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

Прем'єр-міністр Латвії прибув до Києва

ОСТАННЄ

Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

Держреєстр пошкодженого через війну майна має бути до травня інтегрований з іншими реєстрами - план Кабміну

РФ здійснює кібератаку на ресурси української судової системи

Іран зайняв "вичікувальну позицію" в питанні передачі РФ балістичних ракет, але постачає боєприпаси - українська розвідка

Командувач ПС ЗСУ Олещук запропонував колегам із країн НАТО створити "авіаційну коаліцію" для допомоги Україні

Заблокованим у портах України залишається 51 судно з вантажами і членами екіпажу, понад половина - у портах Миколаївського регіону

Російські окупанти готуються до оборонних дій у Криму - ГУР МО України

РФ втратила в Україні 15 одиниць "непереможних" Т-90М, серійне виробництво цих танків неможливе через санкції

План уряду на 2023 рік передбачає створення умов для розвитку власного виробництва безпілотників

У столиці, Київській та Житомирській областях зберігаються мережеві обмеження - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА