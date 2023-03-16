Польща найближчими днями передасть Україні чотири МіГ-29 - президент

Польща поставить Україні декілька винищувачів МіГ-29, повідомив у четвер польський президент Анджей Дуда.

"Найближчими днями ми передамо Україні чотири винищувачі, іншим МіГ необхідний ремонт", - сказав Дуда на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, який прибув з візитом до Варшави.

Раніше цього тижня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв про можливість передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 найближчими тижнями.