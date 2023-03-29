Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Аврамія

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Аврамія (Лотиша).

"За ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя заборону у священнослужінні накладено на колишнього насельника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша)", - ідеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

Зокрема, указом митрополита Онуфрія від 29 березня архімандрит Аврамій забороняється у священнослужінні без права причастя.

Раніше в середу предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Аврамія виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври і переходити в ПЦУ.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "у ченців завжди є вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська та українська. Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселяться з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.