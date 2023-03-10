Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

"Між національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (чоловічий монастир) Української православної церкви укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - ідеться в листі в. о. директора заповідника, який розміщено на сайті монастиря.

У листі зазначено, що міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов'язаних із діяльністю релігійних організацій в Україні, під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання держмайна.

З огляду на це, враховуючи висновки міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики, заповідник попереджає про розірвання договору з 29 березня 2023 року.

"З метою проведення процедури приймання-передачі державного майна, монастирю необхідно здійснити заходи щодо звільнення будівель та споруд (майна), що є державною власністю та які перебувають на балансі заповідника, за адресами: м. Київ, вул. Лаврська, 11, м. Київ, вул. Лаврська, 15 до 29.03.2023 року", - ідеться в листі.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив зазначену інформацію, зазначивши, що робоча група зафіксувала порушення умов користування державним майном.

"МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом. Згідно з визначеною правовим полем процедурою, від завтра працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та із обстеження технічного стану будівель і споруд", - написав Ткаченко в телеграмі в п'ятницю.