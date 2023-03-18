Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявляє, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде стародавня слов'янська та українська.

"У зв'язку з подіями, пов'язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення з низки питань. Насамперед слід наголосити, що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією", - ідеться у зверненні Епіфанія до братії Лаври та громадськості.

Також Митрополит закликав братію Лаври сприяти процесу звільнення від "московського ярма".

"Московська духовна влада в Україні неканонічна, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, а навпаки - місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців і подвижників минулого, місцем, яке буде духовно надихати наших співгромадян у ці важкі часи", - зазначив він.

Епіфаній наголосив, що ставиться з повагою до справжніх благочестивих традицій життя Лаври, її богослужбових особливостей, і до тих отців та братів, хто не поділяє ідеологію "русского міра" та спотворення, які вона вносить у церковне життя.

"Відкриваючи монастир у складі Помісної Церкви, наш Священний Синод звернувся до Уряду з проханням надати в Лаврі приміщення для чернечого життя і богослужінь. Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоб чернече життя, можливість для щоденної молитви і богослужінь були належним чином забезпечені", - заявив митрополит.

Епіфаній наголосив, що юрисдикція Московського патріархату в Україні не має ані канонічної, ані моральної перспективи, а також висловив сподівання, що незабаром остаточну заборону Москві впливати на українське церковне життя буде підтверджено і державним законом.

"Як Священноархімандрит я свідчу братії, що всі з вас, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, - продовжать своє служіння в Лаврі. Усі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоб захистити вас від залякувань з боку нинішнього керівника Лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знає традиції і життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності і не заплямував себе відданістю "русскому міру". Стародавня слов'янська мова, разом із сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври - ми знаємо, що для багатьох із вас це питання також важливе", - заявив митрополит.

Крім того, Епіфаній заявив, що відкритий до діалогу і спілкування та готовий до співпраці.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Пізніше Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської лаври насамперед повинно виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "у ченців завжди є вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.