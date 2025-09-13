Інтерфакс-Україна
Події
18:19 13.09.2025

У Польщі невідомі пошкодили дах української церкви, посол вимагає адекватної реакції

У Польщі невідомі пошкодили дах української церкви, посол вимагає адекватної реакції
Фото: https://www.facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976/

У польській Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, посол України Василь Боднар надіслав ноту до МЗС Польщі - вимагає покарання винних.

"Сьогодні, у переддень великого християнського свята — Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці", - написав Боднар у фейсбуці у суботу.

За його словами, посольство України в Республіці Польща вже у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців.

"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення – вироків суду згідно із законодавством Польщі", – наголосив Боднар.

"Закликаю польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", - зазначив посол.

Теги: #польща #церква #вандалізм

