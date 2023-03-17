Ченці Свято-Успенського монастиря УПЦ (МП) не мають наміру переходити в ПЦУ - митрополит Павло

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявляє, що ченці Української православної церкви (Московського патріархату) не мають наміру переходити до Православної церкви України.

"Було багато заяв ПЦУ, що нібито більше половини братії хочуть перейти до них. Я постійно спілкуюся, у нас, слава Богу, не виявилося жодної людини. Ніхто не згоден переходити в цю структуру", - сказав митрополит Павло у відеозверненні, яке оприлюднено на сайті монастиря.

Також він спростував звинувачення в незаконному будівництві на території Лаври. "Це явний обман і наклеп на ченців і Церкву. Ніколи в житті ми не розпочинали роботи, якщо не було дозволу Мінкульту і дозволу заповідника", - додав митрополит Павло.

Зі свого боку митрополит Антоній заявив, що "з усіх куточків країни надходить інформація про те, що віряни Української православної церкви захищатимуть свої святині".

Також він повідомив, що 20 березня відбудеться священний синод УПЦ (МП), на якому ухвалюватимуть рішення щодо ситуації з Лаврою. Зокрема, в УПЦ (МП) заявили, що вважають заяви міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка непослідовними й такими, що дискредитують Церкву.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Намісник монастиря митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври.

Пізніше Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.