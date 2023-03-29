Епіфаній затвердив архімандрита Авраамія в. о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша) виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.

"Член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) звернувся до блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, як Священноархімандрита обителі, з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря Православної церкви України. Блаженнійший митрополит Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі Православної церкви України", - йдеться в повідомленні пресслужби ПЦУ.

Зазначається, що Епіфаній також звернувся до уряду з проханням надати в користування українській лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності.

Митрополит також висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Української православної церкви (Московського патріархату).

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не планують переходити до ПЦУ.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська й українська.

Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселяться з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду.