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10:07 25.04.2024

Суд заарештував намісника Святогірської лаври на 60 діб

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Суд заарештував намісника Святогірської лаври на 60 діб

Суд розглянув клопотання прокурора й обрав наміснику Святогірської лаври митрополиту Арсенію, якого підозрюють у переданні російським окупантам даних про розташування блок-постів Сил оборони в Краматорському районі Донецької області, запобіжний захід. 

"За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури уродженцю Республіки Карелія рф, який обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - зазначається в повідомленні  пресслужби Донецької обласної прокуратури.

Як повідомлялося, митрополит під відеозапис назвав парафіянам адреси блок-постів українських військ, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ та Сил оборони України на території Святогірської МГ. Згодом це відео було розміщено на сайті лаври та в місцевій групі телеграм-каналу. У такий спосіб підозрюваний намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

За даними слідства, митрополит іще до початку повномасштабного вторгнення РФ висловлював прокремлівські наративи з приводу війни в Україні, про що свідчать неодноразові інтерв'ю вікарія, в яких він називав збройну агресію Росії "громадянським конфліктом".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості).

Священику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Теги: #арешт #намісник

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