Інтерфакс-Україна
Події
09:31 27.05.2025

Гуманітарний комітет Ради планує найближчим часом провести засідання для аналізу ситуації в Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

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Гуманітарний комітет Ради планує найближчим часом провести засідання для аналізу ситуації в Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики планує найближчим часом провести окреме засідання для аналізу ситуації в Національних заповідниках "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська".

"Розглянули питання функціонування та керівного складу національних заповідників, у зв’язку із суспільним резонансом щодо зміни керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а також відсторонення генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Н.Куковальської", - йдеться в повідомленні комітету по результатам засідання.

Відзначається, що з огляду на важливість і чутливість цих питань, депутати планують найближчим часом провести окреме засідання комітету для детального аналізу ситуації, що дасть змогу всебічно розглянути обставини й знайти зважені рішення.

Як повідомлялося, Мінкультури обговорило з гуманітарним комітетом Ради ситуацію в "Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Теги: #софія_київська #лавра #рада

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