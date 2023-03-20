Керівництво України 24 лютого 2022 року "зламало гру" не тільки Путіну - Данілов

Не тільки президент РФ Володимир Путін був зацікавлений у тому, щоб президент України Володимир Зеленський залишив країну 24 лютого 2022 року, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми проаналізували всі стратегії, ухвалені в Сполучених Штатах, у Великій Британії, в інших інституціях до 2040 року. І там для нас була абсолютно неприємна одна річ, на яку ми звернули увагу. Вони відносили нас, Україну, до так званого регіону "Євразія". Це 12 країн, які залишилися на пострадянській території, - вони нас визначали, як "Євразія". Ми жодного стосунку до Азії не маємо, ми – Європа", - сказав Данілов.

Як він зазначив: "Україна дуже багатьом зламала гру 24 лютого 2022 року, тому що не тільки Путін був зацікавлений, щоб Володимир Олександрович (Зеленський – ІФ-У) залишив нашу країну".

"Уявляєте собі, на якому рівні люди доповідали, що тут ситуація не триматиметься під контролем, а тепер треба ж відповідати за свої слова. Хоча я всім говорив, що ви помиляєтеся, ви просто не розумієте, що відбувається", - розповів секретар РНБО.

Водночас Данілов висловив сумнів, що партнери України зробили висновки з того, що сталося.

"Це ж наскільки треба бути сильним, щоб розуміти, що зроблена помилка. Ба більше, наскільки треба бути сильним, щоб визнати, що це була помилка… Отже, я не думаю, що зроблено всі необхідні висновки...", - резюмував він.