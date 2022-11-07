Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси, щоб виконувати свою роботу, заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Вони ніколи не мали важливішого значення. Ми давно були великими прихильниками слідчих НАБУ і прокурорів САП. Їхня робота важлива як ніколи. У правосудді воєнного часу існує корупція, як і в мирний час, і з нею треба боротися і у воєнний час, і в мирний час. Припиняти таку роботу небезпечно", - сказала Сіммонс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол наголосила на необхідності того, щоб слідчі НАБУ могли продовжувати виконувати важливу роботу, і щоб було достатньо прокурорів САП, попри те, що деякі з них пішли захищати країну.

"Що мене зараз хвилює стосовно НАБУ і САП, то це те, що в обох інституціях є фахівці, які пішли воювати. І, звісно, деякі з них втратили життя, що, як і втрати всіх життів, неймовірно сумно... Але правда полягає і в тому, що країна потребує оборони не лише одним способом. Буде дуже важливо, щоб слідчі НАБУ могли виконувати ту важливу роботу, яку вони виконують, і щоб було достатньо прокурорів САП, щоб вони могли продовжувати розгляд справ, тому що у воєнний час це важливо, щоб зберегти сильне управління", - зазначила Сіммонс.

Посол додала, що має таке занепокоєння, проте насправді розуміє делікатність цього балансу.

"Не мені вказувати країні, кому йти воювати, а кому ні. В більш загальному плані слід переконатися, що дві організації володіють належними ресурсами, щоб мати можливість виконувати свою роботу. Для мене тут зовсім нічого не змінилося. Для мене це залишається справді важливою частиною майбутнього України", - наголосила Сіммонс.