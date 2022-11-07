Події

10:35 07.11.2022

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

2 хв читати
Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси, щоб виконувати свою роботу, заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Вони ніколи не мали важливішого значення. Ми давно були великими прихильниками слідчих НАБУ і прокурорів САП. Їхня робота важлива як ніколи. У правосудді воєнного часу існує корупція, як і в мирний час, і з нею треба боротися і у воєнний час, і в мирний час. Припиняти таку роботу небезпечно", - сказала Сіммонс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол наголосила на необхідності того, щоб слідчі НАБУ могли продовжувати виконувати важливу роботу, і щоб було достатньо прокурорів САП, попри те, що деякі з них пішли захищати країну.

"Що мене зараз хвилює стосовно НАБУ і САП, то це те, що в обох інституціях є фахівці, які пішли воювати. І, звісно, деякі з них втратили життя, що, як і втрати всіх життів, неймовірно сумно... Але правда полягає і в тому, що країна потребує оборони не лише одним способом. Буде дуже важливо, щоб слідчі НАБУ могли виконувати ту важливу роботу, яку вони виконують, і щоб було достатньо прокурорів САП, щоб вони могли продовжувати розгляд справ, тому що у воєнний час це важливо, щоб зберегти сильне управління", - зазначила Сіммонс.

Посол додала, що має таке занепокоєння, проте насправді розуміє делікатність цього балансу.

"Не мені вказувати країні, кому йти воювати, а кому ні. В більш загальному плані слід переконатися, що дві організації володіють належними ресурсами, щоб мати можливість виконувати свою роботу. Для мене тут зовсім нічого не змінилося. Для мене це залишається справді важливою частиною майбутнього України", - наголосила Сіммонс.

Теги: #набу #сап #сіммонс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 07.11.2022
Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

10:45 07.11.2022
Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

10:40 07.11.2022
Існує тісний зв’язок між необхідністю суттєвих оборонних реформ і політичним рішенням щодо вступу України в НАТО - посол Британії

Існує тісний зв’язок між необхідністю суттєвих оборонних реформ і політичним рішенням щодо вступу України в НАТО - посол Британії

10:31 07.11.2022
Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

10:16 07.11.2022
Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

09:43 07.11.2022
Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

09:32 07.11.2022
Програму тренувань українських військовослужбовців у Великій Британії підтримало вже понад 10 країн - посол

Програму тренувань українських військовослужбовців у Великій Британії підтримало вже понад 10 країн - посол

21:16 05.11.2022
Член правління Укрексімбанку Ігнатенко співпрацює зі слідством у справі Укргазбанку

Член правління Укрексімбанку Ігнатенко співпрацює зі слідством у справі Укргазбанку

19:14 02.11.2022
САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

18:33 31.10.2022
Суд заарештував підозрюваного в отриманні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС Насірова

Суд заарештував підозрюваного в отриманні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС Насірова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

Програму тренувань українських військовослужбовців у Великій Британії підтримало вже понад 10 країн - посол

ОСТАННЄ

У Херсонській області збито російський штурмовик Су-25

За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу агресора, 6 танків - Генштаб

Російські війська з ранку атакували Запорізький район - К.Тимошенко

Україна прийняла головування у Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

Ворог обстріляв Баштанський район Миколаєва в ніч проти понеділка

Ворог почав будувати лінію оборони в окупованому Маріуполі

Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області

У результаті ворожого артобстрілу горів приватний будинок у Дворічній на Харківщині

Сили оборони України відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів Донецької та Луганської області

Росіяни обстрілювали з "Градів" дві ОТГ Дніпропетровської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА