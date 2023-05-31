Посол Великої Британії: Допомагати Україні виграти у війні - найкращий спосіб захистити українських дітей нині та в майбутньому

Допомога Україні для перемоги над російським агресором і для повернення окупованих територій - найкращий спосіб захистити українських дітей нині та в майбутньому, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Ми маємо притягнути РФ до відповідальності. Ми маємо підтримувати Україну та українських дітей. І ми продовжуватимемо це робити, доки всі українські діти не будуть у безпеці. Потрібно робити ще більше. І безумовно, ми маємо допомогти Україні виграти в цій війні, це найголовніше. Це фундаментально є найкращим способом захистити українських дітей нині та в майбутньому, щоб Україна повернула свої території. Це гарантуватиме безпеку українських дітей від російської агресії нині та в майбутньому", - сказала посол у середу на конференції "UA: війна. Недоспівана колискова".

Вона наголосила, що дії РФ щодо українських дітей, включно з депортацією, вбивствами, їх пораненнями матимуть наслідки для країни-агресора. Також посол зазначила, що весь світ має знати про дії РФ щодо українських дітей, і на міжнародному рівні цю інформацію потрібно доносити весь час.

Сіммонс заявила, що "РФ має бути переможена", і "війна має закінчитися на умовах України".

За словами посла, Велика Британія, як і багато інших країн, уважно стежить за "історіями страждань дітей, які не можуть ходити до школи, втрачають свої домівки, розлучаються зі своїми сім'ями".

"І ми хочемо запобігти цьому... Потрібно забезпечити повернення українських дітей додому", - сказала Сіммонс.

Вона також запевнила, що Велика Британія і вся світова спільнота в День захисту дітей закликатимуть РФ повернути всіх українських дітей додому.

"І в нашому посольстві найбільш пріоритетна робота пов'язана з тим, що відбувається з українськими дітьми. Ми плануємо безліч заходів, присвячених темі дітей", - наголосила Сіммонс.