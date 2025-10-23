ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Європейський союз узгодив 19-й пакет санкцій для Росії.

"Ми дуже раді оголосити, що Рада ухвалили 19-й пакет санкцій", - повідомило у четвер президентство Данії в Раді Європейського союзу.

Як повідомлялося, у середу після того, як остання делегація країни-члена Європейського союзу, а саме Словаччина, зняла свої заперечення, було розпочато письмову процедуру, яка, як і планувалося, була завершена до 8 години ранку четверга. Відповідно до проєкту висновків засідання Європейської ради, лідери ЄС привітають це рішення.