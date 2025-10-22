Інтерфакс-Україна
23:14 22.10.2025

Головуюча в ЄС Данія: 19-ий пакет санкцій для РФ може бути схвалений офіційно ранком четверга

Головуюча в Раді Європейського союзу Данія зауважує, що офіційно 19-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України, буде схвалено ранком четверга.

Наразі триває письмова процедура, яка була розпочата після того, як остання делегація (Словаччина) зняла свої заперечення.

Таке роз’яснення щодо процедури станом на середу агентству "Інтерфакс-Україна" надали в данському президентстві.

Коментуючи розповсюджену раніше інформацію щодо того, що санкції вже ухвалені, в президентстві зауважили, що це "не зовсім правильно".

"Ми отримали інформацію про те, що остання делегація зняла своє застереження. Отже, було розпочато письмову процедуру. Якщо не буде заперечень, пакет офіційно буде ухвалено завтра до 8 години ранку", - пояснили в президентстві Данії в Раді Європейського союзу.

