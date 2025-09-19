Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас у зв’язку з оголошенням 19-го пакета санкцій для Росії виступила із заявою, в якій заявила про посилення тиску на Росію доки вона не погодиться на справжній, справедливий та тривалий мир.

Текст заяви оприлюднений на сайті Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

“Сьогодні ми запропонували державам-членам 19-й пакет санкцій проти Росії. У ньому ми націлені на ключові сектори, що підтримують військові зусилля Росії. Наші санкції кусаються. Вони мають помітний вплив на державні фінанси та економічне зростання Росії. Європейський Союз повинен посилювати ці зусилля разом зі своїми партнерами, доки не буде досягнуто миру”, - заявила вона.

За словами Каллас, будь-яке джерело доходу для Кремля, яке дозволяє йому продовжувати свою агресію, “є мішенню”. “Сьогодні ми пропонуємо повну заборону на операції російських банків та фінансових установ, включаючи ті, що працюють у третіх країнах. Ми також пропонуємо додати до пакету великих економічних операторів, які беруть участь в обході санкцій, отриманні доходів та підтримці російської військової промисловості, а також російську систему кредитних карток та систему швидких платежів”, - деталізувала Високий представник.

Вона також зазначила, що ЄС пропонує заборону на інвестиції в російські спеціальні економічні зони, пов’язані з війною та подальші заходи щодо китайських суб’єктів, які підтримують російську військову промисловість.

“Основним джерелом доходу Росії для фінансування її незаконної війни залишається експорт енергоносіїв. Отже, ми пропонуємо повну заборону імпорту російського ЗПГ до січня 2027 року, скасування решти винятків для “Роснефти” та “Газпром нафти” та розширення санкцій щодо тіньового флоту Росії та його постачальників, включаючи 118 нових суден”, - деталізувала Каллас.

Крім того, нові санкції також обмежать доступ Росії до технологій, включаючи штучний інтелект та геопросторові дані, а також до критично важливих ресурсів, що забезпечують виробництво зброї, включаючи ті, що отримуються від іноземних постачальників, зокрема Китаю та Індії.

Високий представник наголосила, що окрім ведення війни в Україні, російські війська продовжують відривати українських дітей від їхніх сімей та депортувати їх до таборів перевиховання. “Сьогодні ми пропонуємо санкції проти осіб, причетних до викрадення та ідеологічної обробки українських дітей. Ми також полегшуємо в майбутньому прийняття санкцій проти осіб та організацій, причетних до цих огидних дій. Європа хоче миру для України. Але, незважаючи на тижні дипломатичних зусиль, Росія лише посилює свою агресію та тепер порушує власні кордони Європейського Союзу. Позбавлення Москви засобів для ведення війни є необхідним для припинення цієї війни та захисту безпеки нашого континенту. Агресія Росії не може тривати безконтрольно. Наше послання чітке: ми посилюватимемо тиск на Росію за допомогою дедалі жорсткіших санкцій у поєднанні з військовою підтримкою України, доки Росія не погодиться на справжній, справедливий та тривалий мир”, - завершила Каллас свою заяву.